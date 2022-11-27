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Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики

Аргентинец помог команде добыть важную победу на чемпионате мира.
Сегодня, 08:46
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Мексики.

Главным героем встречи стал капитан сборной из Южной Америки Лионель Месси. 35-летний футболист сумел оформить голевую передачу, а также отличиться голом, принеся команде победу - 2:0.

Известный карикатурист Омар Момани поздравил аргентинца и его партнеров с победой.

Художник, который ранее иронизировал выступление Месси с Саудовской Аравии, показал перерождение игрока в матче против Мексики.

Кроме того, Момани также отметил дуэль Месси и Очоа, который так и не сумел отстоять поединок на ноль.

В заключительном туре группового этапа сборная Аргентины сыграет с Польшей, а Мексика - с Саудовской Аравией. Матчи пройдут 30 ноября.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Мексика.

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