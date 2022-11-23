Укрощение козы: Карикатурист оригинально поздравил Саудовскую Аравию с победой над Аргентиной

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла национальную команду Аргентины.

Известный карикатурист Омар Момани поздравил команду из Азии с исторической победой.

Художник изобразил Лионеля Месси в образе козы (GOAT - лучший на все времена), а рядом с ними игроков Саудовской Аравии, которые и помешали 35-летнему нападающему удачно стартовать на чемпионате мира в Катаре.

Стоит отметить, что Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Саудовская Аравия - Аргентина.