Саудовская Аравия впервые с 1994 года выиграла матч на чемпионате мира

В рамках первого тура группового этапе чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла национальную команду Аргентини (2:1).

Примечательно, что для арабской команды это первая победа на чемпионате с 1994 года. Тогда Саудовской Аравия сумела обыграть Бельгию и Монако.

Стоит отметить, что представитель Азии участвовав на ЧМ-1998, ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2018, однако победил всего один раз - 4 года назад в матче с Египтом.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений.