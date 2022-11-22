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Саудовская Аравия впервые с 1994 года выиграла матч на чемпионате мира

Арабская команда добыла историческую победу на мундиале.
Сегодня, 14:55
Саудовская Аравия / Getty Images
Саудовская Аравия / Getty Images

В рамках первого тура группового этапе чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сенсационно обыграла национальную команду Аргентини (2:1).

Примечательно, что для арабской команды это первая победа на чемпионате с 1994 года. Тогда Саудовской Аравия сумела обыграть Бельгию и Монако.

Стоит отметить, что представитель Азии участвовав на ЧМ-1998, ЧМ-2002, ЧМ-2006 и ЧМ-2018, однако победил всего один раз - 4 года назад в матче с Египтом.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина Саудовская Аравия

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