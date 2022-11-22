Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений
Аргентинской сборной не хватило одного матча, чтобы повторить рекорд Италии.
В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2).
Таким образом, у аргентинской командой прервалась серия без поражений, которая составляет 36 игр.
Читай также: Вратарь сборной Саудовской Аравии "вырубил" партнера в матче с Аргентиной
Примечательно, что аргентинцы были в одной игре от повторения рекорда Италии на уровне сборных.
Напомним, в следующем матче сборная Аргентины сыграет с Мексикой. Матч состоится 26 ноября.