Саудовская Аравия прервала длительную серию Аргентины без поражений

Аргентинской сборной не хватило одного матча, чтобы повторить рекорд Италии.

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины сенсационно проиграла Саудовской Аравии (1:2).

Таким образом, у аргентинской командой прервалась серия без поражений, которая составляет 36 игр.

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Примечательно, что аргентинцы были в одной игре от повторения рекорда Италии на уровне сборных.

Напомним, в следующем матче сборная Аргентины сыграет с Мексикой. Матч состоится 26 ноября.