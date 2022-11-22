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Вратарь сборной Саудовской Аравии "вырубил" партнера в матче с Аргентиной

Страшный эпизод произошел в концовке игры чемпионата мира.
Сегодня, 14:12
Яссер Аль-Шахрани (справа) / Getty Images
Яссер Аль-Шахрани (справа) / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира Саудовская Аравия сенсационно обыграла национальную команду Аргентины (2:1). Лионель Месси вывел свою команду вперед, а во втором тайме арабы сумели перевернуть игру, забив дважды.

В концовке встречи произошел страшный эпизод: голкипер Саудовской Аравии Мухаммед аль-Уваис , играя на выход, коленом влетел в голову Яссеру Аль-Шахрани.

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Арбитр встречи не сразу остановил игру, однако с футболистом ничего критического не произошло. Аль-Шахрани оказали помощь прямо на футбольном поле, а затем он самостоятельно покинул пределы поля.

Отметим, что в следующем туре сборная Аргентины сыграет с Мексикой, а Саудовская Аравия – с Польшей.

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