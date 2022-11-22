Во вторник, 22 ноября, сборная Аргентины в матче первого тура группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре встречалась с Саудовской Аравией.

Поединок завершился сенсационным поражением одного и фаворитов мирового первенства - аравийцы сумели одержать победу над именитыми соперниками со счетом 2:1.

Сборная Аргентины открыла счет на десятой минуте встречи благодаря точному удару Лионеля Месси с одиннадцатиметровой отметки. До перерыва южноамериканская команда еще трижды поразила ворота соперника, но все голы были отменены из-за офсайдов.

Начало второго тайма стало шокирующим для аргентинцев: сначала Салех Аль-Шехри сумел выровнять положение, а вскоре Салем Аль-Давсари отличился победным для Саудовской Аравии забитым мячом.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Саудовская Аравия:

Аргентина - Саудовская Аравия 1:2

Голы: Месси, 10 (пен.) - Аль-Шехри, 48, Аль-Давсари, 53

Аргентина: Д. Мартинес – Молина, Ромеро (Лисандро Мартинес, 59), Отаменди, Тальяфико (Акунья, 71) – де Пауль, Паредес (Фернандес, 59) – Ди Мария, Месси, Гомес (Альварес, 59) – Лаутаро Мартинес

Саудовская Аравия: аль-Уваис - Абдулхамид, аль-Тамбакти, Аль-Булаиги, Аль-Шахрани (Аль-Брик, 90+9) - Аль--Шехри (Аль-Ганама, 78), Канно, Аль-Малки, Аль-Давсари – Аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амри, 88) – Аль-Бурайкан (Асири, 88).

Предупреждения: Аль-Малки, Аль-Булаиги, Аль-Давсари, Абдулхамид, Аль-Абед.