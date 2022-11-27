Аргентина - Мексика 2:0 видео голов и лучших моментов матча 26.11.22

В субботу, 26 ноября, сборная Аргентины во втором туре группового раунда чемпионата мира-2022 в Катаре встречалась с Мексикой.

Южноамериканская команда после неожиданного поражения от Саудовской Аравии в стартовом поединке турнира сумела одержать важную победу, одолев мексиканцев со счетом 2:0.

Героем встречи стал лидер аргентинской сборной Лионель Месси. Капитан "альбиселесте" на 64-й минуте вывел свою команду вперед отличным дальним ударом в правый нижний угол ворот, а под конец матча отдал голевой пас на Энцо Фернандеса, который с левого края штрафной отправил мяч в дальнюю девятку.

Вашему вниманию видео всех голов матча Аргентина - Мексика во втором туре ЧМ-2022:

Аргентина - Мексика 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Акунья, Лисандро Мартинес, Отаменди, Монтьель (Молина, 63) - Макаллистер (Паласиос, 69), Родригес (Фернандес, 57), де Пауль, ди Мария (Ромеро, 69) - Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63), Месси

Мексика: Очоа - Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кэвин Альварес (Хименес, 66) - Чавес, Гвардадо (Гутьеррес, 41), Эррера - Вега (Антуна, 66), Лосано (Альварадо, 73)

Предупреждения: Монтьель, 43 - Араухо, 22, Гутьеррес, 50, Эррера, 66, Альварадо, 90.