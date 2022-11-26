Аргентина - Мексика 2:0: обзор матча и результат игры 26.11.2022

Один из фаворитов турнира начал путь к реабилитации после провального старта, одолев Мексику.

В субботу, 26 ноября, сборная Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре встречалась с Мексикой.

Команда Лионеля Скалони после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира вернулась на победный путь, обыграв мексиканцев со счетом 2:0.

В первом тайме сборная Аргентины вдвое больше владела мячом, но ничего конструктивного из своего преимущества создать не смогла. Во второй половине встречи южноамериканцы стали действовать острее, а героем поединка стал лидер сборной Лионель Месси. На 64-й минуте встречи капитан аргентинской национальной команды отличился мастерским результативным ударом из-за пределов штрафной, а под конец встречи записал на свой счет голевой пас на вышедшего на замену Энцо Фернандеса.

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Напомним, что во втором матче группы сборная Польши с аналогичным счетом обыграла Саудовскую Аравию - 2:0.

После двух туров Польша с четырьмя баллами лидирует в квартете С. Аргентина и Саудовская Аравия идут следом, имея в своем активе по три очка. Замыкает группу Мексика с одним пунктом.

В заключительном туре группового раунда поляки сыграют с аргентинцами, а аравийцы встретятся с мексиканцами. Оба поединка состояться 30 ноября и начнутся параллельно в 21:00 по киевскому времени.

Статистика матча Аргентина - Мексика 2-го тура ЧМ-2022

Аргентина - Мексика 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

Владение мячом: 58% - 42%

Удары (в створ): 6(3) - 4(1)

Атаки: 114 - 93

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Акунья, Лисандро Мартинес, Отаменди, Монтьель (Молина, 63) - Макаллистер (Паласиос, 69), Родригес (Фернандес, 57), де Пауль, ди Мария (Ромеро, 69) - Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63), Месси

Мексика: Очоа - Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кэвин Альварес (Хименес, 66) - Чавес, Гвардадо (Гутьеррес, 41), Эррера - Вега (Антуна, 66), Лосано (Альварадо, 73)

Предупреждения: Монтьель, 43 - Араухо, 22, Гутьеррес, 50, Эррера, 66, Альварадо, 90.