iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аргентина - Мексика 2:0: обзор матча и результат игры 26.11.2022

Один из фаворитов турнира начал путь к реабилитации после провального старта, одолев Мексику.
Сегодня, 22:59
Аргентина победила Мексику / Getty Images
Аргентина победила Мексику / Getty Images

В субботу, 26 ноября, сборная Аргентины в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре встречалась с Мексикой.

Команда Лионеля Скалони после сенсационного поражения от Саудовской Аравии на старте турнира вернулась на победный путь, обыграв мексиканцев со счетом 2:0.

В первом тайме сборная Аргентины вдвое больше владела мячом, но ничего конструктивного из своего преимущества создать не смогла. Во второй половине встречи южноамериканцы стали действовать острее, а героем поединка стал лидер сборной Лионель Месси. На 64-й минуте встречи капитан аргентинской национальной команды отличился мастерским результативным ударом из-за пределов штрафной, а под конец встречи записал на свой счет голевой пас на вышедшего на замену Энцо Фернандеса.

Источник: Getty Images

Напомним, что во втором матче группы сборная Польши с аналогичным счетом обыграла Саудовскую Аравию - 2:0.

После двух туров Польша с четырьмя баллами лидирует в квартете С. Аргентина и Саудовская Аравия идут следом, имея в своем активе по три очка. Замыкает группу Мексика с одним пунктом.

В заключительном туре группового раунда поляки сыграют с аргентинцами, а аравийцы встретятся с мексиканцами. Оба поединка состояться 30 ноября и начнутся параллельно в 21:00 по киевскому времени.

Статистика матча Аргентина - Мексика 2-го тура ЧМ-2022

Аргентина - Мексика 2:0

Голы: Месси, 64, Фернандес, 87

Владение мячом: 58% - 42%

Удары (в створ): 6(3) - 4(1)

Атаки: 114 - 93

Аргентина: Эмилиано Мартинес - Акунья, Лисандро Мартинес, Отаменди, Монтьель (Молина, 63) - Макаллистер (Паласиос, 69), Родригес (Фернандес, 57), де Пауль, ди Мария (Ромеро, 69) - Лаутаро Мартинес (Хулиан Альварес, 63), Месси

Мексика: Очоа - Гальярдо, Морено, Монтес, Араухо, Кэвин Альварес (Хименес, 66) - Чавес, Гвардадо (Гутьеррес, 41), Эррера - Вега (Антуна, 66), Лосано (Альварадо, 73)

Предупреждения: Монтьель, 43 - Араухо, 22, Гутьеррес, 50, Эррера, 66, Альварадо, 90.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины сборная Мексики

Статьи по теме

"Мне нужно сделать невозможное": Тренер Мексики оценил шансы на победу в игре с Аргентиной "Мне нужно сделать невозможное": Тренер Мексики оценил шансы на победу в игре с Аргентиной
"Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой "Это больно": Левандовски эмоционально отреагировал на нереализованный пенальти в матче с Мексикой
Укрощение козы: Карикатурист оригинально поздравил Саудовскую Аравию с победой над Аргентиной Укрощение козы: Карикатурист оригинально поздравил Саудовскую Аравию с победой над Аргентиной
Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда
Помочь журналистам

Видео

Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

ЧМ-202223:05
Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда
ЧМ-202222:59
Гол и ассист Месси принесли Аргентине первую победу на ЧМ-2022
ЧМ-202222:35
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Другие страны22:25
Клуб из Саудовской Аравии предлагает сумасшедший контракт Роналду
Бокс21:58
"Правильный шаг": Хэй назвал идеального соперника для Джошуа
Футбол21:46
Левандовски: Гол на Чемпионате мира был моей мечтой
Украина21:18
"Никто не берет на себя ответственность": Луческу объяснил осечку Динамо в матче с Металлистом 1925
Европа21:10
Игрок сборной Италии: На ЧМ должны ехать победители континентальных первенств
ЧМ-202220:48
Ассист и дебютный гол на ЧМ помогли Левандовски стать лучшим игроком матча с Саудовской Аравией
ЧМ-202220:29
Франция прервала "проклятие" победителей Чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK