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Польша - Саудовская Аравия 2:0: обзор матча и результат игры 26.11.2022

Очередная сенсация саудитам не удалась.
Сегодня, 17:02
Польша - Саудовская Аравия / Getty Images
Польша - Саудовская Аравия / Getty Images

В субботу, 26 ноября, в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Польши встречалась с национальной командой Саудовской Аравии.

Команды с первых минут встречи решили задать высокий темп игры, получив на двоих четыре желтых карточки с 20-й минуте. Первый гол в данной встрече случился под занавес тайма. Петр Зелиньски отметился с передачи Роберта Левандовски.

Также в первом тайме был не реализован пенальти. Аль-Давсари не смог забить с 11-метровой точки. Во второй половине встречи саудиты имели немало моментов, чтобы сравнять счет, однако поляки забили второй мяч в конце встречи, добыв для себя первую победу на Мундиале.

После двух туров Польша занимает первую строчку, набрав 4 балла, а Саудовская Аравия занимает второе место с тремя очками.

Статистика матча Польша - Саудовская Аравия 2-го тура чемпионата мира

Польша - Саудовская Аравия 2:0    
Голы: Зелиньски, 39, Левандовски, 82

Владение мячом: 36% - 64%
Удары (в створ): 8 (3) - 15 (5)
Офсайды: 0-0
Угловые: 4-5

Польша: Шченсны - Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски - Зелиньски (Каминьски, 63), Франковски, Крыховяк, Белик - Левандовски, Милик (Пентек, 71).

Саудовская Аравия: Аль-Овайс - Абдельхамид, Аль-Булайхи, Аль-Амри, Аль-Брейк (Аль-Ганам, 65) - Аль-Досари, Канно, Аль-Малки (Аль-Обод, 85) - Аль-Наджи (Аль-Абед, 46), Аль-Брейкан, Аль-Шехри (Аль-Досари, 86).

Предупреждения: Кивер (15), Кэш (16), Милик (19), Аль-Малки (21), Аль-Амри (45).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Польши сборная Саудовской Аравии

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