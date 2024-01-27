Тренер сборной Аргентины рассказал, на кого из мировых наставников он равняется

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони назвал специалиста, на которого равняется.

"Я учусь у тех, кто делает то, что мы хотели бы делать в сборной. Мне нравится Гвардиола, мне нравится Де Дзерби, который отлично справляется с работой в Брайтоне, мне нравится Симоне Индзаги, мне нравится Спаллетти. И, без сомнения, я не могу забыть Анчелотти, который сегодня является образцом тренера, которым я хочу стать: человек, которого все ценят, очень умный, который неслучайно выиграл все. Карло – это ориентир".

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"А еще есть Симеоне, с которым мы общались, мы ездили к нему в Мадрид, он дал нам много советов о том, что делать, когда мы только попали в сборную. Это два разных способа руководить командой, но оба можно использовать в своей работе", – сказал Скалони в интервью Marca.

Напомним, аргентинец сумел привести родную команду к победам на всех возможных турнирах.

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