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Скалони намекнул на возможный уход из сборной Аргентины

Наставник чемпионов мира назвал главный критерий поиска своего преемника.
Сегодня, 09:20
Лионель Скалони / Getty Images
Лионель Скалони / Getty Images

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался после победы над Бразилией (1:0) в рамках отбора на ЧМ-2026.

"Я хотел бы сказать одну важную вещь: мне нужно подумать о времени в сборной. Эти игроки многое мне дали. Они многое дали всему тренерскому штабу. Нужно подумать. Мне нужно крепко подумать о том, что я собираюсь делать".

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"Это не прощание или что-то в таком роде, но мне нужно подумать, потому что планка очень высока. Становится очень сложно продолжать побеждать, и эти парни делают все еще сложнее. Пришло время подумать. Я скажу это президенту и игрокам, потому что этой сборной нужен тренер, обладающий всей возможной энергией. Нужен тренер, который в порядке", – сказал Скалони в интервью TyC Sports.

Напомним, за пять лет работы в стане сборной Аргентины наставник привел команду к победам сразу на трех турнирах - Копа Америка, Финалиссиме и чемпионате мира.

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