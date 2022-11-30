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Пулишич намерен покинуть Челси, чтобы перезагрузить карьеру

Игрок считает, что пришло время сделать следующий шаг.
Сегодня, 14:33
Кристиан Пулишич / Getty Images
Кристиан Пулишич / Getty Images

24-летний Кристиан Пулишич не хочет продлевать контракт с Челси и намерен сменить клубную прописку, об этом сообщает издание The Athletic.

Контракт американца с "синими" истекает летом 2025 года, поэтому у руководства есть три окна, чтобы хотя бы частично отбить сумму, заплаченную за игрока дортмундской Боруссии. В 2019 году Челси отдал за него 64 млн евро. Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро, а "синие" надеются получить за Кристиану хотя бы 40 млн евро.

Надо отметить, что Пулишичу ​​все нравится в Челси, у него нет конфликтов ни с тренером, ни с игроками, ни с болельщиками. Американец просто считает, что на этом этапе карьере ему нужен другой клуб, чтобы продолжить свое развитие. В 18 матчах этого сезона Кристиан имеет 1 гол и 2 ассиста. При этом он помог своей сборной пройти в плей-офф ЧМ-2022.

Пока известно о том, что в аренде игрока заинтересован Манчестер Юнайтед, но сам игрок желает именно трансфер и не готов рассматривать такие варианты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кристиан Пулишич

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