Фердинанд назвал сборную, которая выиграет ЧМ-2022

Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии Рио Фердинанд считает, что команда выиграет ЧМ-2022.

"Я смотрел матч Франции, которую я считал одним из фаворитов, против Польши. Но у французов не хватает из-за травм пяти игроков основы, она ослаблена. После игры я совершенно не боюсь Франции. Страх внушает лишь Мбаппе.

Франция ничего не показала, она рассчитывает на индивидуальные действия. Если Англия сдержит Мбаппе, не вижу проблем на пути к победе над Францией.

Англия играла с чемпионами Африки, кстати, а Франция обыграла Польшу, которая очень слабо выступала на ЧМ-2022.

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Англия – более сильная команда, сто процентов. Думаю, она выиграет чемпионат.

Равный бой ей может дать лишь Бразилия, у других команд я вижу слабые места. Англия способна за счет физической подготовки доминировать над остальными", – сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.

Напомним, сборные Англии и Франции в один день вышли в четвертьфинал чемпионата мира-2022. Матч состоится в субботу, 10 декабря. Начало поединка - 21:00 по киевскому времени.