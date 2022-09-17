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Фердинанд назвал своего фаворита в борьбе за Золотой мяч-2023

Легенда манкунианцев верит в успех форварда "горожан".
Сегодня, 19:41
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images
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Бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд считает форварда Манчестер Сити Эрлинга Холанда кандидатом на Золотой мяч в 2023 году.

"Если Холанд сохранит такую форму, и Ман Сити выиграет Лигу чемпионов, то нет сомнений в этом. Тогда никто не сможет конкурировать с ним. Посмотрите на его статистику, он выступает лучше всех. Иногда дело даже не в его игре – он просто влияет на исход матчей, вот и все.

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Сегодня Холанд забил первым касанием – спустя 15 минут. Он не был вовлечен в игру, но это его и не интересует.

Я не знаю, как Холанда можно остановить. У него есть все. Холанд был недостающим элементом для Ман Сити – до этого у них не было настоящего центрфорварда", – сказал Фердинанд в интервью BT Sport.

В текущем сезоне на счету норвежца 11 голов и 1 ассист в 7 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Золотой мяч Рио Фердинанд Эрлинг Холанд
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