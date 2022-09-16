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Холанд - лучший игрок АПЛ в августе, Артета - лучший тренер

Премьер-лига определила победителей номинаций первого отрезка сезона.
Сегодня, 14:46
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images
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Август в Английской Премьер-лиге получился  очень насыщенным на события и непредсказуемым в плане результатов.

Все это вылилось в то, что лучшим игроком месяца был признан форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд, о чем было объявлено на официальном сайте лиги.

На счету норвежского бомбардира девять(!) голов в пяти августовских матчах. Стоит отметить, что лишь Луису Суаресу удалось забить в АПЛ больше за один отдельно взятый месяц (10 голов).

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Лучшим тренером же стал наставник Арсенала Микель Артета. Испанский специалист продолжает выстраивать команду под себя. А получив летом необходимых ему исполнителей (Зинченко, Жезус), он сумел выдать блестящий старт: пять побед в пяти матчах, благодаря чему "канониры" на данный момент возглавляют таблицу.

Напомним, что на прошлой неделе лига решила перенести матчи седьмого тура чемпионата Англии в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. В этот уик-енд английский футбол вернется, за исключением трех игр.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Манчестер Сити АПЛ Микель Артета Арсенал Лондон Эрлинг Холанд
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