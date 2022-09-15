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Владелец Челси: Наша академия выпустила прекрасных игроков - Де Брюйне и Салаха

Похоже, что Тодд Боэли не совсем знаком с историей этих двух игроков в Лондоне.
Вчера, 23:32
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images
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Челси может похвастаться одной из лучших академий в Англии, которая на протяжении многих лет выпускала лучшие таланты страны. До первой команды добрались такие игроки, как Рис Джеймс, Мэйсона Маунт, Фикайо Томори и Тэмми Абрахам. И это лишь некоторые из них.

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Но новый владелец "синих" Тодд Боэли странным образом назвал имена двух звезд, которые никак не связаны с клубной академией. Высоко оценивая молодежный состав Челси, 48-летний бизнесмен назвал Мохамеда Салаха и Кевина Де Брюйне выпускниками академии.

"У нас одна из лучших академий в мире. Если вы посмотрите на то, кого выпустила наша академия — это Мо Салах, Кевин Де Брюйне. Совсем недавно - Тэмми Абрахам, Рис Джеймс, Мэйсон Маунт, Трево Чалоба", - цитирует Боэли SPORTbible.

Салах окончил молодежную академию Аль-Мокаулуна, а Де Брюйне прошел школу Генка. Оба футболиста выступали за "пенсионеров", но так и не смоли закрепиться в составе, покинув команду в поисках лучшей жизни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси АПЛ Кевин Де Брюйне Мохамед Салах Тодд Боэли
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