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Владелец Челси предложил создать Матч всех звезд АПЛ - Клопп выступил против

Наставнику Ливерпуля пришлась не по душе идея американского бизнесмена.
Сегодня, 18:00
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images
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Тодд Боэли владеет лондонским Челси менее полугода, но уже успел отметиться несколькими громкими событиями: прощание с Петром Чехом и Мариной Грановской, многомиллионные траты на трансферном рынке и недавнее увольнение Томаса Тухеля с последующим назначением Грэма Поттера.

Следующий громкий заголовок не пришлось долго ждать. Американский бизнесмен предложил для увеличения зрелищности лиги создать Матч всех звезд на манер НБА и НХЛ. Его идея включала деление на две команды: сборная игроков Севера Англии против сборной Юга Англии.

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За Север выступали бы футболисты МЮ, Ман Сити, Ливерпуля, Лидса, Ньюкасла, Вулверхэмптона, Эвертона, Астон Виллы, Ноттингем Фореста и Лестера. За южан играли бы представители Арсенала, Тоттенхэма, Челси, Брайтона, Брентфорда, Фулхэма, Саутгемптона, Борнмута, Кристал Пэлас и Вест Хэма.

Команда Севера
Команда Севера

Команда Юга
Команда Юга

У этой идеи уже появился противник в лице Юргена Клоппа. Немецкий специалист намекнул, что не стоит американизировать АПЛ подобными событиями.

"А он (Тодд Боэли) не долго ждал. Когда он найдет для этого дату, он может мне набрать", - цитирует Клоппа Sky Sports. "Он забывает, что в американском спорте у игроков есть 4-месячный перерыв, поэтому они довольно счастливы, что могут заняться нечто подобным. В футболе же все совершенно по-другому".

"Он также собирается пригласить Гарлем Глобтроттерс (американская баскетбольная выставочная команда, которая в своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии)?".

Гарлем Глобтроттерс
Гарлем Глобтроттерс

"Я удивлен вопросом, так что, пожалуйста, не судите строго мой ответ, но, возможно, он может объяснить мне это в какой-то момент и найти подходящую дату. Я не уверен, что люди хотят это увидеть. Представьте, игроки Юнайтед, Ливерпуля, Эвертона, Ньюкасла все в одной команде, которая не является национальной сборной, просто команда Севера. Интересная игра".

"Все лондонские парни вместе. Арсенал, Тоттенхэм. Великолепно. Он серьезно это сказал? Интересно".

Подобной идеей Тодд Боєли намерен не только привнести что-то новое в чемпионат Англии и повысить к нему интерес, но также увеличить его прибыльность. Этот вариант сработал в США, но далеко не факт, что подобное пройдет в Европе.

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