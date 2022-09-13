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Владелец Челси высказался о причинах увольнения Тухеля

По словам Тодда Боули, у них с специалистом было разное видение стратегии клуба.
Сегодня, 19:54
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images
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Владелец лондонского Челси Тодд Боули рассказал детали увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

Бизнесмен заявил, что он и немец по разному видели будущее клуба, поэтому было принято решение расстаться.

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"Тухель очень талантлив и добился большого успеха. Наше видение на будущее клуба заключалось в том, чтобы найти менеджера, который хотел бы с нами сотрудничать.

Но мы не были уверены, что Томас разделял наше видение. У нас не было общего видения на будущее клуба", - приводит слова функционера Фабрицио Романо со ссылкой на SALT.

Напомним, Тухель был уволен с поста наставника "синих" после поражения в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Челси Томас Тухель ЛЧ
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