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Легенда сборной Англии: Мы можем выиграть Евро, играя безобразно

Рио Фердинанд высказался о коллективе Гарета Саутгейта.
Сегодня, 16:51
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Легендарный бывший защитник сборной Англии высказался о выступлениях "трех львов" на Евро-2024.

По словам экс-футболиста, рулевой сборной Гарет Саутгейт заслуживает больше уважения от болельщиков и экспертов

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"Я думаю, что все может "перевернуться с ног на голову" очень быстро. Мы говорим о моментах, которые меняются очень быстро. И я думаю, что Саутгейт заслуживает большего кредита доверия, чем ему дают.

На этом турнире команда выступает не лучшим образом, но мы все можем разбирать структуру команды и отдельных игроков, когда делаются замены.

Но если вы посмотрите, они вышли из группы с первого места, они выиграли свой первый матч плей-офф. Его замены повлияли на игру.

И на последнюю игру также. Хотя все кричали, что это должно было произойти раньше.

Никто даже не отдает Саутгейту должное за то, что он уже сделал. Наши фанаты обращают внимание на негативные стороны. Я верю, как и все остальные, что мы хотим видеть лучшую сборную Англии. Но они выполняют свою работу, и мы можем выиграть этот турнир, играя уродливо", - поделился своими мыслями Рио в эфире британского телеканала BBC
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 англия Рио Фердинанд

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