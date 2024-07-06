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Вратарь сборной Англии обратился к фанатам накануне игры со Швейцарией

Джордан Пикфорд призвал верить в команду.
Сегодня, 13:08
Джордан Пикфорд / Getty Images
Джордан Пикфорд / Getty Images

Голкипер сборной Англии поделился мыслями о текущем составе "трех львов"

По словам Пикфорда, болельщикам нужно верить в матче со Швейцарией в коллектив Гарета Саутгейта, ведь они имеют прекрасный состав.

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"Джуд Беллингем и Гарри Кейн - наши суперзвезды. Джуд - это просто наш золотой мальчик, который своим ударом через себя сохранил нас в игре в 1/8 финала и позволил продолжить выступление на турнире.

Верьте в нас. Мы выйдем биться на 100 процентов и отдадим 100 процентов от самих себя. Нам нужна поддержка болельщиков, поскольку они являются важной частью нашей команды. Атмосфера, которую они создают, помогает нам.

Мне нравится давление топовых матчей и ключевые игровые моменты. Я провожу сухие матчи, но это заслуга всей команды. Если я со своей стороны могу помочь не пропустить, то у наших талантливых ребят в атаке появляются хорошие шансы", - сказал Пикфорд пресс-службе УЕФА.
 

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