"Наименее весомый факт": Саутгейт высказался о юбилейной игре во главе сборной Англии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о том, что четвертьфинал Евро против Швейцарии станет для него юбилейным во главе "трех львов".

По словам Саутгейта, все что имеет значение - вероятный проход англичан в 1/2 финала.

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"Очень горжусь этим, но это наименее весомый факт этой недели. Все что имеет значение - это выход Англии в очередной полуфинал. Уверен, через много лет буду оглядываться на это с гордостью, но сейчас я сфокусирован на текущем моменте.

Хочется сыграть как можно лучше. Каждая команда хочет привести всех в восторг. Мы встречались с соперниками, которые нанесли нам огромные трудности, а от нашей команды были огромные ожидания. Сейчас на тренировках она выглядит совсем иначе, куда подвижнее.

Швейцария блестяще показывает себя на турнире. За нее играют хорошие футболисты, имеет четкий игровой подход, который доставил другим проблемы. Нам надо сыграть на высшем уровне.

Мы всегда стараемся выбрать лучший подход к предстоящему матчу. Швейцарцы играют в 5 защитников, иногда перестраиваясь на четверку сзади. Они имеют очень подвижную схему.

Наша задача проста - доставить проблемы сопернику, не забывая самим обороняться. Атака Швейцарии сейчас очень опасна", - сказал Саутгейт.

Напомним, матч Англия - Швейцария состоится сегодня, 6 июля, в 19:00.

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