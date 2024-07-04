Англия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024 06.07.2024
В субботу, 6 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы-2024, в котором сыграют сборные Англии и Швейцарии.
В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта в дополнительное время обыграли Словакию (2:1), а Швейцария прошла Италию (2:0).
Поединок Англия - Швейцария состоится в Дюссельдорфе на Меркур Шпиль-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Англия - Швейцария
Трансляция матча будет доступна в этой новости 6 июля и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:00 по Киеву.
В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.
Победитель противостояния сыграет в полуфинале с сильнейшим в паре Нидерланды - Турция, которые проведут свой матч 6 июля.
На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами матчей Евро-2024.
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