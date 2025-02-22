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"Это позорно": Легенда Манчестер Юнайтед прокомментировал текущее состояние команды

Рио Фердинанд «прошелся» по манкунианцам.
Вчера, 23:16
Рио Фердинанд / Getty Images
Рио Фердинанд / Getty Images

Экс-форвард Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд прокомментировал положение дел в Манчестер Юнайтед.

По словам Рио, то, что сейчас происходит в стане манкунианцев для клуба такого уровня - позорно

«Не знаю, видел ли я когда-либо настолько плохой «Юнайтед». Это было позорно во всех аспектах игры.

Да, можно говорить о мастерстве, но, думаю, одна вещь непростительна - это отсутствие борьбы, желания, неспособность давить на соперников.

Были моменты в этом матче, особенно во втором тайме, когда «Манчестер Юнайтед» должен был бы посмотреть на «Эвертон» и взять с него пример. Умение возвращаться в оборону, работать в переходных фазах, бороться за мячи - стыдно смотреть на это.

Рио также отметил, что ближе к концу матча с Эвертоном команда улучшила уровень игры.

«Голы меняют игру. Так не может продолжаться дальше, они должны начинать матчи с правильным настроем.

Замены сыграли большую роль. Гарначо изменил игру, Бруну Фернандеш, опускаясь глубже, тоже. Но в этом выступлении есть много моментов, которые нужно разобрать.

В концовке были положительные моменты, и именно на них стоит обратить внимание», - сказал Фердинанд.

Напомним, ранее сообщалось, что 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рио Фердинанд

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