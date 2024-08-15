"Я был ошеломлен": экс-одноклубник Роналду рассказал, когда португалец завершит карьеру

Возможно, фанаты футбола увидят португальца на будущем чемпионате мира в США.

Несмотря на свой почтенный для футбола возраст (39 лет), форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и не думает останавливаться.

Недавно его бывший одноклубник по Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился мнением о том, когда стоит ожидать завершения карьеры португальца.

"Я не могу рассказать слишком много, но я о кое-чем поговорил с Криштиану за кулисами, и он будет играть столько, сколько захочет", - цитирует англичанина Goal.

"Он никуда не денется. И я был ошеломлен. Послушайте, со временем вы это увидите, но я думаю, что минимум три года он будет играть".

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Напомним, что результативные действия Криштиану Роналду позволили его команде выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии.

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