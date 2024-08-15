"Я был ошеломлен": экс-одноклубник Роналду рассказал, когда португалец завершит карьеру
Несмотря на свой почтенный для футбола возраст (39 лет), форвард Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду и не думает останавливаться.
Недавно его бывший одноклубник по Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд поделился мнением о том, когда стоит ожидать завершения карьеры португальца.
"Я не могу рассказать слишком много, но я о кое-чем поговорил с Криштиану за кулисами, и он будет играть столько, сколько захочет", - цитирует англичанина Goal.
"Он никуда не денется. И я был ошеломлен. Послушайте, со временем вы это увидите, но я думаю, что минимум три года он будет играть".
Cristiano won’t be retiring any time soon… watch this space 👀 #AskRio #AMA https://t.co/NdcsuhukzL pic.twitter.com/cKuGU0CzZM— Rio Ferdinand (@rioferdy5) August 14, 2024
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Напомним, что результативные действия Криштиану Роналду позволили его команде выйти в финал Суперкубка Саудовской Аравии.
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