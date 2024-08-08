Роналду высказался о завершении карьеры Пепе

Криштиану отметил, что соотечественник и экс-содноклубник много значит для него.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о ]решении Пепе завершить карьеру.

По словам Роналду, ему трудно описать словами, что для него означает дружба с экс-игроком Реала и коллектива Роберто Мартинеса.

"Мне не хватит слов, чтобы описать то, что ты для меня значишь, друг.

Мы выиграли все, что могли выиграть на поле, но самое большое достижение это дружеские чувства и уважение, которое я имею к тебе. Ты уникален, мой брат.

Большое спасибо тебе", - написал Криштиану.

Отметим, что два португальца десятилетиями были партнерами по сборной, а также долгое время играли

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