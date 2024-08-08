Легенда сборной Португалии необычно объявил о завершении карьеры

Пепе сообщил о своем решении в видео, которое длится 33 минуты.

Центральный защитник сборной Португалии Пепе принял решение о своем будущем.

41-летний спортсмен решил "повесить бутсы на гвоздь" и завершить карьеру игрока. Об этом уже экс-футболист сообщил несколько необычным образом.

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Пепе опубликовал на Youtube видео продолжительностью 33 минуты, где вспоминает лучшие моменты своего пути в окружении трофеев, которые он успел завоевать.

Последним клубом футболиста был Порту, а еще он успел поиграть за Реал, Маритиму и Бешикташ.

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