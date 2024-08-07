Беленюк анонсировал завершение карьеры

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк высказался о своем спортивном будущем.

По словам украинца, он завершит карьеру после Олимпийских игр-2024.

"Мне сложно представить себя и государство через 5 лет. На данный момент я активный спортсмен, но через неделю, скорее всего, уже ухожу на пенсию. Параллельно работаю в украинском парламенте, поэтому мне точно есть чем заняться в моменте. Хочется окончания войны на украинских условиях. Восстановление нашей экономики. Возвращение миллионов украинцев домой, ведь второе связано с третьим. Хочется получить гарантии безопасности от наших партнеров. Если по соседству находится такой враг, как рф, которая будет постоянно пытаться тебя убить, то только серьезные гарантии безопасности дадут нам возможность рассчитывать на нормальную стабильную жизнь в нашей стране.

Поэтому пока среднесрочных планов не строю, ведь неизвестно, что будет через год. Что уж говорить за 5 лет. Единственное, знаю, что спорт в моей жизни останется навсегда. Какая моя роль будет в нем – это вопрос открытый. Может, пойду в бизнес. Может, буду заниматься настольным теннисом", – сказал Беленюк в интервью для Чемпиона.

Отметим, что сегодня, 7 августа, Жан Беленюк стартует на Играх-2024 в греко-римской борьбе в весовой категории 87 кг.

Ранее сообщалось, что шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом.

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