Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом
В понедельник, 5 августа, в Париже на Олимпийских играх 2024 года был установлен новый мировой рекорд по прыжкам с шестом.
Еще по итогам прыжков на 6,00 метра Арман Дюплантис гарантировал себе золотую медаль, так как ни один из оппонентов не смог покорить данную планку.
Но шведский спортсмен пошел еще дальше: сначала он с первой же попытки прыгнул на 6,10 метра, а затем третьим прыжком он смог взять 6,25 метра, что стало новым мировым рекордом.
6.25m 🤯 @mondohoss600 breaks a new world record!🥇— Paris 2024 (@Paris2024) August 5, 2024
-@mondohoss600 franchit un nouveau record du monde !🥇#Paris2024 pic.twitter.com/vcxs03W0Tn
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Стоит отметить, что 24-летний швед побил собственный рекорд, который он установил в апреле этого года в Бриллиантовой лиге (6,24 метра).
В общем, это был девятый раз, когда Дюплантис установил новый мировой рекорд.
Для Армана Дюплантиса это второе олимпийское "золото" - первое он выиграл четыре года назад на Играх в Токио.
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