iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом

Для Армана Дюплантиса это уже девятый раз, когда он смог превзойти предыдущий мировой рекорд.
Сегодня, 00:03
Арман Дюплантис / Getty Images
Арман Дюплантис / Getty Images

В понедельник, 5 августа, в Париже на Олимпийских играх 2024 года был установлен новый мировой рекорд по прыжкам с шестом.

Еще по итогам прыжков на 6,00 метра Арман Дюплантис гарантировал себе золотую медаль, так как ни один из оппонентов не смог покорить данную планку.

Но шведский спортсмен пошел еще дальше: сначала он с первой же попытки прыгнул на 6,10 метра, а затем третьим прыжком он смог взять 6,25 метра, что стало новым мировым рекордом.

Читай также: Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Стоит отметить, что 24-летний швед побил собственный рекорд, который он установил в апреле этого года в Бриллиантовой лиге (6,24 метра).

В общем, это был девятый раз, когда Дюплантис установил новый мировой рекорд.

Для Армана Дюплантиса это второе олимпийское "золото" - первое он выиграл четыре года назад на Играх в Токио.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиада Арман Дюплантис

Статьи по теме

Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу" Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу"
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай снова обошел США, Украина опустилась на одну позицию Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай снова обошел США, Украина опустилась на одну позицию
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
"Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде "Еще один эпичный финал": Джокович обратился к Алькарасу после их матча на Олимпиаде
Помочь журналистам

Видео

Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде
Медали и гимн Украины: церемония награждения Магучих, Геращенко и Кохана на Олимпиаде

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: полуфиналы на Олимпиаде-2024
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры00:58
Футбол на Олимпиаде-2024: Испания и Франция вышли в финал, Марокко и Египет сыграют за "бронзу"
Формула 100:54
Уильямс планирует обновления в трех направлениях с прицелом на 2025 год
Бокс00:34
Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Европа00:33
Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику
Олимпийские игры00:16
Олимпийские игры-2024: Ковтун принес Украине второе "серебро"
Олимпийские игры00:12
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: Китай снова обошел США, Украина опустилась на одну позицию
Европа00:08
Жирона объявила об аренде игрока Барселоны
Олимпийские игры00:03
Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Вчера, 23:41
Европа23:41
Болонья отказалась от Хуммельса, которым продолжают интересоваться Рома и Милан
Другие страны23:40
Невероятная удача: Месси дал автограф за рулем машины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK