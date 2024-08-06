Шведский легкоатлет побил собственный мировой рекорд по прыжкам с шестом

Для Армана Дюплантиса это уже девятый раз, когда он смог превзойти предыдущий мировой рекорд.

В понедельник, 5 августа, в Париже на Олимпийских играх 2024 года был установлен новый мировой рекорд по прыжкам с шестом.

Еще по итогам прыжков на 6,00 метра Арман Дюплантис гарантировал себе золотую медаль, так как ни один из оппонентов не смог покорить данную планку.

Но шведский спортсмен пошел еще дальше: сначала он с первой же попытки прыгнул на 6,10 метра, а затем третьим прыжком он смог взять 6,25 метра, что стало новым мировым рекордом.

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Стоит отметить, что 24-летний швед побил собственный рекорд, который он установил в апреле этого года в Бриллиантовой лиге (6,24 метра).

В общем, это был девятый раз, когда Дюплантис установил новый мировой рекорд.

Для Армана Дюплантиса это второе олимпийское "золото" - первое он выиграл четыре года назад на Играх в Токио.

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