Рабьо может сменить клубную прописку уже зимой

У полузащитника Ювентуса Адриена Рабьо уже летом истекает контракт с туринским клубом. И хотя Аллегри доволен игроком, продолжать сделку игрок не планирует.

Но уже зимой предложение по Рабьо может прислать Ньюкасл, сообщает Calciomercato. Англичане хотят получить преимущество над другими клубами, потому готовы заплатить за игрока.

Дело в том, что Рабьо интересуются также Челси и Арсенал, но ни один из клубов не желает платить за француза. Клубы попытаются подписать Адриена только летом, когда он станет свободным агентом.

В этом сезоне Рабьо провел 13 матчей в Серии А, забил три гола и отдал один ассист.

Ранее сообщалось, что француз может пропустить матч против Марокко.