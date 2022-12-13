iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Два игрока сборной Франции могут пропустить матч с Марокко

Рабьо и Упамекано заболели перед важной встречей.
Сегодня, 19:21
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Два футболиста сборной Франции могут пропустить полуфинальный матч ЧМ-2022. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Участие в игре защитника Дайо Упамекано и полузащитника Адриена Рабьо находится под вопросом.

В преддверии встречи со сборной Марокко футболисты не участвовали в тренировке команды из-за простуды.

Напомним, матч между сборными Франции и Марокко состоится 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

На ISPORT также доступен прогноз на матч Франция - Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции сборная Марокко

Статьи по теме

Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны
Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022 Франция - Марокко: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
Франция - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14.12.2022 Франция - Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 14.12.2022
Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: сольный проход Янниса и победный бросок Гриффина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Хорватия определят первого финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

ЧМ-202220:30
Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира
Европа20:20
Рабьо может сменить клубную прописку уже зимой
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: стали известны стартовые составы
ЧМ-202220:00
Аргентина - Хорватия: смотреть онлайн-трансляцию полуфинала ЧМ-2022
ЧМ-202219:50
Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны
ЧМ-202219:21
Два игрока сборной Франции могут пропустить матч с Марокко
ЧМ-202219:00
Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022
ММА18:53
Масвидаль может стать заменой Усману в титульном бою с Эдвардсом
Формула 118:48
Команда Формулы-1 собирает деньги для украинцев
Формула 118:27
Рокировки в Ф-1: сразу четыре команды сменили руководителей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK