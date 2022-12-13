Два игрока сборной Франции могут пропустить матч с Марокко

Рабьо и Упамекано заболели перед важной встречей.

Два футболиста сборной Франции могут пропустить полуфинальный матч ЧМ-2022. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Участие в игре защитника Дайо Упамекано и полузащитника Адриена Рабьо находится под вопросом.

В преддверии встречи со сборной Марокко футболисты не участвовали в тренировке команды из-за простуды.

Напомним, матч между сборными Франции и Марокко состоится 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

На ISPORT также доступен прогноз на матч Франция - Марокко.