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Наполи определился с будущим своих лидеров

Клуб намерен сохранить лишь некоторых игроков.
Сегодня, 12:28
Осимхен и Кварацхелия / Getty Images
Осимхен и Кварацхелия / Getty Images

После летней трансферной кампании Наполи, очевидно, успешно провел перестройку и сейчас с легкостью занимает первое место в Серии А, отрываясь от конкурентов на 7 пунктов. Поэтому на игроков итальянского клуба уже нацелились другие европейские гранды.

Хвича Кварацхелия, Ким Мин Дже и Виктор Осимхен стали главными трансферными целями для многих клубов в этом сезоне. В Неаполе уверены, что минимум двух игроков они смогут сохранить.

Кварацхелия был куплен у Динамо Батуми за 10 млн евро, а сейчас, например, Transfermarkt оценивает грузина в 60 млн евро. В Наполе намерены предложить новый контракт вингеру на гораздо лучших условиях, чем у него сейчас. Этого должно хватить, чтобы сохранить игрока еще хотя бы на сезон.

Ким Мин Дже, которого купили у Фенербахче за 18 млн евро, сейчас имеет клаусулу в 45 млн евро. Но из-за интереса других клубов, Наполи намерен предложить новый контракт и корейцу и увеличить его отступные как минимум вдвое. Это должно отпугнуть большинство потенциальных покупателей

А вот Виктора Осимхена неаполитанцы готовы продать уже летом. За форварда можно получить более 100 млн евро, а потому в клубе не прочь подзаработать на игроке, пока есть такая возможность. Фаворитом на покупку Осимхена считается лондонский Челси, хотя уже зимой нападающий может присоединиться к МЮ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Виктор Осимхен

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