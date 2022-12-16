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Баварии не получается избавиться от своего защитника

Мюнхенцы не могут найти покупателя на Сарра.
Сегодня, 10:22
Буна Сарр / Getty Images
Буна Сарр / Getty Images

Бавария выставила на трансфер защитника Буна Сарра. Об этом сообщает издание Kicker.

Мюнхенцы пока не получали предложений по 30-летнему сенегальцу, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, в сентябре Сарру прооперировали колено, и сейчас он проходит курс восстановления. Бавария купила игрока у Марселя в 2020 году за 8 млн евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Сарр не сыграл ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко.

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