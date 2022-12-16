Баварии не получается избавиться от своего защитника
Мюнхенцы не могут найти покупателя на Сарра.
Бавария выставила на трансфер защитника Буна Сарра. Об этом сообщает издание Kicker.
Мюнхенцы пока не получали предложений по 30-летнему сенегальцу, чей контракт рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, в сентябре Сарру прооперировали колено, и сейчас он проходит курс восстановления. Бавария купила игрока у Марселя в 2020 году за 8 млн евро.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Сарр не сыграл ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко.