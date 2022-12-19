Эвра: Месси и Роналду – величайшие, нужно прекратить сравнивать

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Патрис Эвра высказался о противостоянии нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Не думаю, что Месси обязан выиграть чемпионат мира для того, чтобы стать величайшим. Этот спор всегда будет жить. Кто-то думает, что выиграть Евро сложнее, чем чемпионат мира.

Месси и Роналду – уже величайшие. Неуважительно говорить: "Он станет величайшим в случае победы". Для кого-то Месси – величайший, для кого-то – Роналду. Это не изменить. Нужно прекратить сравнивать и выбирать чью-то сторону.

Я предпочитаю Роналду за его рабочую этику, я предпочитаю Месси, потому что мне нравится его талант. В этом обществе все работает так: если тебе нравится Роналду, то ты автоматически ненавидишь Месси, а если тебе нравится Месси, то, значит, ты ненавидишь Роналду.

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У каждого есть свое мнение, это нужно уважать. Кто-то может сказать, что ему нравятся они оба, – я, например. Роналду нравится мне больше Месси, потому что я фанат рабочей этики. Но при этом я фанат того, что вижу в Месси.

Месси может ходить весь матч, но на самом деле он не ходит. Месси – гений, он читает игру, во время ходьбы он по-прежнему остается в игре. Кто еще может сделать это? Никто", – сказал Эвра в интервью Betfair.

Напомним, финал чемпионата мира-2022 в Катаре завершился победой Аргентины над Францией (3:3, 4:2 пен).