Руни: Мбаппе нужно перейти в Реал или МЮ

Легенда МЮ Уэйн Руни заявил, что, если Килиан Мбаппе мечтает достичь уровня Месси и Роналду, ему обязательно нужно сменить клуб, а в качестве альтернатив предложил Реал или Манчестер Юнайтед.

Руни считает, что во Франции для Килиана больше нет возможностей для личного роста, а потому пора сменить клубную прописку. Тем более что в последнее время все больше слухов о том, что Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ.

"Я думаю, что ему нужно покинуть эту команду и перейти в АПЛ. ПСЖ – большой клуб, но Килиан уже всего достиг в Лиге 1. Возможно, ему следует перейти в Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид.

Если он хочет выйти на уровень Месси и Роналду, ему нужно перейти в МЮ или Реал, я считаю», – цитирует бывшего форварда "манкунианцев" BeSocer.

Скорее всего, свой шанс попасть в мадридский клуб Мбаппе уже упустил, а вот Юнайтед может стать интересным вариантом. Клуб должен скоро сменить владельцев и все еще нуждается в надежном форварде, все это может создать очень громкий трансфер.

Напомним, что контракт Килиана с парижанами действует до 2025 года, а учитывая его ценник, вряд ли какой-нибудь клуб захочет платить не одну сотню миллионов евро.