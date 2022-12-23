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Стало известно, когда Канте сможет вернуться на поле

Похоже, карьера француза в Челси завершена.
Сегодня, 18:52
Нголо Канте / Getty Images
Нголо Канте / Getty Images

Опорный хавбек Челси Нголо Канте пропустил первую половину сезона в АПЛ и чемпионат мира в Катаре из-за травмы подколенного сухожилия. "Пенсионеры" ожидают, что француз вернется не раньше конца февраля, сообщает Фабрицио Романо.

Напомним, что Канте получил тяжелую травму еще в августе и перенес операцию, но сроки его восстановления затянулись. До этого планировалось, что футболист вернется в январе, теперь не стоит ждать Нголо в составе минимум до марта.

Также Романо сообщает, что летом француз француз покинет Челси в качестве свободного агента. Уже сообщалось, что Нголо пытается подписать предварительный контракт с Барселоной, но каталонцы не торопятся с этим переходом.

Интересно, что другой французский экс-игрок Челси Франк Лебеф обратился к Канте с предложением закончить карьеру, потому что сейчас опорник "лишь вызывает жалость".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Нголо Канте

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