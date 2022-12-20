Канте хочет подписать предварительное соглашение с Барселоной уже зимой

Опорный полузащитник Челси и сборной Франции Нголо Канте требует от Барселоны подписать предварительное соглашение уже зимой.

Напомним, что контракт француза с "пенсионерами" подходит к концу уже летом 2023 года, и у Канте уже есть на руках предложения от многих клубов. Но хавбек хочет продолжить карьеру именно в Барселоне.

Каталонцы до сих пор не определились с тем, кого желают подписать на позицию опорного полузащитника. Вариант с бесплатным переходом Канте интересует руководство клуба, но Хави настаивает, что Барса должна купить Мартина Субименди.

Из-за этих колебаний Барселона пока не дала ответ Канте, который хочет подписать предварительное соглашение уже сейчас. Если же каталонцы будут долго думать, Нголо намерен просто принять предложение другого клуба, в Челси пизащитник точно не останется.