Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны

Защитник Барселоны Эрик Гарсия прокомментировал свой уход из Манчестер Сити в 2021 году, а также высказался о хавбеке "горожан" Бернарду Силве.

"Я хорошо осознаю свои способности. Я перешел из Ман Сити, где была высокая конкуренция, из которой нужно было выжимать для себя максимум. В Барселоне тоже яростная борьба за место в составе, и она всем только на пользу.

Я очень хотел в Барселону. Я сказал об этом Гвардиоле, и он меня понял.

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Силва? Я всегда говорил, что лучший игрок Манчестер Сити – Бернарду Силва. Если он перейдет в Барселону, то будет вынужден бороться за место в составе, поскольку конкуренция высока", – сказал Гарсия в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста 2 гола и 5 ассистов в 14 мачтах АПЛ.