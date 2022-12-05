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Барселона зимой вновь попытается подписать хавбека Манчестер Сити

Силва может продолжить карьеру в стане каталонцев.
Сегодня, 18:22
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images

Барселона вновь попытается подписать хавбека Манчестер Сити Бернарду Силву. Об этом сообщает издание El Nacional.

Руководство каталонского клуба считает, что для борьбы за Лигу чемпионов Барселоне нужно подписать звездного игрока, который сможет поднять команду на новый уровень.

Сам португалец заинтересован в переходе в Барселону. Силва был близок к подписанию контракта летом, однако трансфер в итоге не состоялся.

Нынешнее соглашение хавбека с Манчестер Сити рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету 28-летнего футболиста 2 гола и 5 ассистов в 14 мачтах АПЛ.

Ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити может усилить Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва

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