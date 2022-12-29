Атлетико нашел замену для Феликса, если тот покинет клуб зимой

Команда Диего Симеоне может подписать форварда своего конкурента в чемпионате Испании.

Нападающий Атлетико Жоау Феликс максимально приблизился к тому, чтобы покинуть Мадрид.

И футболист, и сам клуб понимают, что это сотрудничество не получилось таким, на какое они рассчитывали, когда португалец приобретался за 126 миллионов евро у Бенфики.

Пока стороны ищут варианты будущего трудоустройства игрока, "матрасники" уже подготовили варианты для его замены.

Основной кандидатурой стал форвард Бетиса Борха Иглесиас, сообщает Into the Calderon со ссылкой на Marca.

По информации источника, клубы уже начали переговоры. Бетис желает получить за 29-летнего испанца 50 миллионов.

Отмечается, что этот трансфер может состояться только в том случае, если Феликс будет продан/отдан в аренду. Ранее была информация, что его может арендовать Манчестер Юнайтед, но у английского клуба есть свой взгляд на данный переход.