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МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша

Похоже, манкунианцы останутся без трансферов этой зимой.
Сегодня, 15:30
Жоао Фелиш / Getty Images
Жоао Фелиш / Getty Images

У Манчестер Юнайтед строгие ограничения на расходы в зимнее трансферное окно, поэтому клуб планирует взять игрока в аренду или ищет какой-нибудь дешевый вариант, пишет The Times.

При этом "дьяволы" сохраняют интерес к нападающему Атлетико Жоау Фелишу, но не могут согласовать с мадридцами даже арендные условия португальца.

Атлетико готов отдать 23-летнего игрока в аренду, но хотят получить за это 9 млн евро и чтобы МЮ сам платил ему зарплату до конца сезона. В итоге это соглашение обойдется клубу в 18 млн евро.

Учитывая, что испанцы отказываются добавить в соглашение пункт о предстоящем выкупе, в Манчестере считают такую аренду невыгодной.

Напомним, что португальским талантом интересуется также Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед жоау фелиш

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