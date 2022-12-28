МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша

У Манчестер Юнайтед строгие ограничения на расходы в зимнее трансферное окно, поэтому клуб планирует взять игрока в аренду или ищет какой-нибудь дешевый вариант, пишет The Times.

При этом "дьяволы" сохраняют интерес к нападающему Атлетико Жоау Фелишу, но не могут согласовать с мадридцами даже арендные условия португальца.

Атлетико готов отдать 23-летнего игрока в аренду, но хотят получить за это 9 млн евро и чтобы МЮ сам платил ему зарплату до конца сезона. В итоге это соглашение обойдется клубу в 18 млн евро.

Учитывая, что испанцы отказываются добавить в соглашение пункт о предстоящем выкупе, в Манчестере считают такую аренду невыгодной.

Напомним, что португальским талантом интересуется также Челси.