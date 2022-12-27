Челси нацелен на форварда Атлетико
Жоау Фелиш приоритет клуба на зимнее трансферное окно.
Лондонский Челси намерен усилить группу атаки в это трансферное окно.
По информации The Telegraph, "синие" хотят приобрести футболиста Атлетико Мадрид Жоау Фелиша.
Челси настроен обогнать в борьбе за игрока Арсенал и МЮ.
Также заявляется, что наставник клуба Грэм Поттер видит в Фелише вингера и не будет использовать его в качестве центрфорварда, где играть ему привычнее.
В текущем сезоне Фелиш провел 18 матчей в Атлетико записав на свой счет 4 гола и 3 ассиста.