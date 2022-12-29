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"У него идеальное тело, такое сексуальное": Гвардиола сделал необычный комплимент игроку Ман Сити

Испанец выбрал интересное сочетание слов, чтобы подчеркнуть физическую форму футболиста.
Сегодня, 17:17
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Еще недавно главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола был очень недоволен физическим состоянием одного своего подопечного.

Калвин Филлипс, несмотря на недолеченную травму, отправился на чемпионат мира в Катар, где сыграл 43 минуты за два матча. По возвращению в расположение "горожан" Гвардиола заметил, что его подопечный слегка поднабрал вес, из-за чего не допустил его к тренировкам.

Однако, судя по всему, ситуация изменилась. После победы над Лидсом (3:1), он заявил, что англичанин возвращается к игровым кондициям, сделав акцент на его теле.

"У него идеальное тело, такое сексуальное", - цитирует Пепа Sky Sports. "Посмотрим, будет ли он готов к выходным. Первую часть сезона он восстанавливался после операции, чтобы поехать на чемпионат мира - и он сделал все, чтобы там оказаться".

"Речь идет не только о том, чтобы быть в форме, вы также должны понимать, что мы хотим делать, как двигаться и т. д. Родри не может играть во всех матчах, поэтому он должен вернуться как можно быстрее. Я рад, что, например, вчера Калвин очень хорошо тренировался. Рано или поздно он сыграет".

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Победив Лидс, Манчестер Сити вернул себе второе место в таблице АПЛ. Теперь у команды Пепа Гвардиолы 35 очков, что на 5 баллов меньше, чем у лидирующего Арсенала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Калвин Филлипс

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