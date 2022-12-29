"У него идеальное тело, такое сексуальное": Гвардиола сделал необычный комплимент игроку Ман Сити
Еще недавно главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола был очень недоволен физическим состоянием одного своего подопечного.
Калвин Филлипс, несмотря на недолеченную травму, отправился на чемпионат мира в Катар, где сыграл 43 минуты за два матча. По возвращению в расположение "горожан" Гвардиола заметил, что его подопечный слегка поднабрал вес, из-за чего не допустил его к тренировкам.
Однако, судя по всему, ситуация изменилась. После победы над Лидсом (3:1), он заявил, что англичанин возвращается к игровым кондициям, сделав акцент на его теле.
"У него идеальное тело, такое сексуальное", - цитирует Пепа Sky Sports. "Посмотрим, будет ли он готов к выходным. Первую часть сезона он восстанавливался после операции, чтобы поехать на чемпионат мира - и он сделал все, чтобы там оказаться".
"Речь идет не только о том, чтобы быть в форме, вы также должны понимать, что мы хотим делать, как двигаться и т. д. Родри не может играть во всех матчах, поэтому он должен вернуться как можно быстрее. Я рад, что, например, вчера Калвин очень хорошо тренировался. Рано или поздно он сыграет".
🗣 "He has a perfect body, so sexy."— Football Daily (@footballdaily) December 29, 2022
Pep Guardiola with an unusual compliment for his player Kalvin Phillips 😅 pic.twitter.com/TJNLUbJDJ6
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Победив Лидс, Манчестер Сити вернул себе второе место в таблице АПЛ. Теперь у команды Пепа Гвардиолы 35 очков, что на 5 баллов меньше, чем у лидирующего Арсенала.