Манчестер Юнайтед предлагал Бирмингему и Беллингему лично самые большие деньги

Вот только денежный вопрос был далеко не главным для английского таланта, которого не сумели убедить ни Эрик Кантона, ни сэр Алекс Фергюсон.

Летом 2020 года еще юный Джуд Беллингем перешел из Бирмингема в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро.

За эти два года англичанин вырос в игрока мирового уровня, став трансферной целью многих европейских грандов. Но история могла пойти по другому сценарию.

По словам бывшего гендиректора Бирмингема Сюаньдун Рена, Манчестер Юнайтед сделал клубу и самому игроку самое выгодное предложение в финансовом плане.

"Манчестер Юнайтед сделал самое большое предложение, которое мы получили, по сравнению с Баварией, Боруссией, Лестером и другими клубами, такими как Вулверхэмптон", - цитирует Рена utdreport со ссылкой на Mundo Deportivo. "Эд Вудворд был самым настойчивым, но Джуд не принимал никаких решений, основанных на деньгах".

"Они (МЮ) предложили Беллингему гораздо большую зарплату по сравнению с остальными. Может быть, вдвое. У него были бы гарантированные миллионы в банке, но Джуд не принял это предложение. Это вообще ненормально для игрока".

"Он (Беллингем) говорил с (Оле-Гуннар) Сульшером, пока Вудворд в один день не привел (сэра Алекса) Фергюсона, а затем еще и (Эрика) Кантона, чтобы попытаться убедить его".

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За два года в составе Боруссии Джуд Беллингем провел 112 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 19 голов и 21 результативную передачу.