iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Король футбола" Пеле ушел из жизни

Бразилец проиграл борьбу с раком толстой кишки.
Вчера, 21:18
Пеле / Getty Images
Пеле / Getty Images

Легенда футбола и сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82-х лет.

Футболист большую часть клубной карьеры провел в Сантосе, воспитанником которого он является. Вместе с бразильской командой "Король футбола" дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

В стане сборной Бразилии Пеле трижды выигрывал Мундиаль. За национальную команду форвард отыграл 92 матча, забив 77 голов.

Причина смерти Пеле

Трехкратный чемпион мира почти месяц провел в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее Пеле проходил химиотерапию в рамках борьбы с раком толстой кишки, однако лечение перестало давать свои результаты.

Также сообщалось, что Сантос изменит эмблему в честь Пеле.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле сборная Бразилии

Статьи по теме

Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле "Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии Анчелотти высказался о возможной работе в сборной Бразилии
Сантос готовится к похоронам Пеле Сантос готовится к похоронам Пеле
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:07
Футбол23:07
Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле
Украина22:54
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина22:39
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:25
Милан договорился о продлении контракта с Жиру
Другие страны22:13
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
Европа21:51
Коутиньо выступил с заявлением касаемо своего будущего в Астон Вилле
ММА21:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:18
"Король футбола" Пеле ушел из жизни
Европа20:52
Зинченко: Сегодня мое величайшее вдохновение - моя жена, дочь и две собаки
Европа20:49
Сын Ачелотти поведал детали общения отца с тренерским штабом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK