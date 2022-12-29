"Король футбола" Пеле ушел из жизни

Легенда футбола и сборной Бразилии Пеле скончался в возрасте 82-х лет.

Футболист большую часть клубной карьеры провел в Сантосе, воспитанником которого он является. Вместе с бразильской командой "Король футбола" дважды выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок.

В стане сборной Бразилии Пеле трижды выигрывал Мундиаль. За национальную команду форвард отыграл 92 матча, забив 77 голов.

Причина смерти Пеле

Трехкратный чемпион мира почти месяц провел в больнице в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее Пеле проходил химиотерапию в рамках борьбы с раком толстой кишки, однако лечение перестало давать свои результаты.

Также сообщалось, что Сантос изменит эмблему в честь Пеле.