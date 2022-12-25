Сантос изменит эмблему в честь Пеле
Нововведение будет использоваться с начала следующего года.
Вчера, 22:52
Бразильский Сантос изменит эмблему в качестве дани уважения Пеле.
По сообщениям El Chiringuito, "черно-белые" добавят на эмблему корону в честь короля футбола.
Нововведение вступит в силу с января следующего года.
Напомним, ранее сообщалось, что Сантос готовится к похоронам.
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