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Сантос изменит эмблему в честь Пеле

Нововведение будет использоваться с начала следующего года.
Вчера, 22:52
Пеле
Пеле

Бразильский Сантос изменит эмблему в качестве дани уважения Пеле.

По сообщениям El Chiringuito, "черно-белые" добавят на эмблему корону в честь короля футбола.

Нововведение вступит в силу с января следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Сантос готовится к похоронам.


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