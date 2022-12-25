Сантос готовится к похоронам Пеле
Состояние "короля футбола" стабильно тяжелое.
Бразильский Сантос заранее начал подготовку к возможному похорону Пеле.
Состояние 82-летней легенды футбола крайне тяжелое, он находится в больнице, но в клубе уже начали устанавливать все необходимое для церемонии.
Рабочие установили на арене Вила Бельмиро посреди поля большую палатку, в которой стоит гроб с изображениями футболиста по бокам.
Сообщается также, что родственники Пеле в ближайшее время соберутся в больнице, чтобы проститься с легендарной личностью.
Напомним, что у "короля футбола" серьезная почечная и сердечная недостаточность, вызванная раком кишечника.