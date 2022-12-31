Зеедорф прокомментировал переход Роналду в Ан-Наср

Экс-хавбек сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф дал свою оценку переходу Криштиану Роналду в ряды саудовского Ан-Насра. По мнению легендарного игрока, португалец мог бы более выгодно закончить карьеру, пишет IlBiancoNero.

Зеедорф считает, что Роналду все равно достоин уважения, к тому же если он будет получать такие деньги, то это означает, что португальцу до сих пор есть, что предложить футболу. Но в МЮ Роналду должен повести себя иначе и завершить карьеру, как настоящий чемпион.

"Прежде всего, он заслуживает внимания: если он поедет в Аравию и заработает так много, это будет потому, что он имеет ценность.

Однако у Юнайтед, возможно, он мог бы занять позицию, отличную от позиции жертвы. Если бы мне пришлось дать ему какой-нибудь совет, я посоветовал бы ему сделать выбор, как чемпиону, закончить карьеру угодно, во имя своего величия, не поддаваясь на провокации, лучше справляясь с критикой – так, как это делал Месси”, – сказав бывший полузащитник Милана.

Напомним, что по контракту с саудовским клубом Роналду будет получать по 200 млн евро в год.