Роналду официально стал игроком Ан-Наср

Ан-Наср объявил о трансфере форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

37-летний нападающий подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года. Базовый оклад составит 75 млн долларов в год, а 200 млн он получит вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Напомним, после скандального разрыва контракт с Манчестером Юнайтед 37-летний форвард стал свободным агентом. Роналду пытался получить контракт у выступающего в Лиге Чемпионов клуба, но оказался никому не нужным.

В текущем сезоне на счету форварда всего 1 гол в 10 матчах АПЛ.