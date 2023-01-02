Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции

Получит ли Тен Хаг наконец нового нападающего?

Манчестер Юнайтед готов выложить 60 млн евро за форварда сборной Франции и Айнтрахта Рандаля Коло Муани, пишет L’Equipe.

После скандала с Криштиану Роналду Тен Гаг нуждается в новом форварде, но из-за потенциальной смены владельца клуб не может позволить себе тратить большие деньги этой зимой.

Главным конкурентом "дьяволов" в борьбе за французского нападающего станет мюнхенская Бавария, уже давно присматривавшаяся к Коло Муани.

Напомним, что француз в этом сезоне перешел в Айнтрахт, где сразу стал одним из лидеров команды и открытием этого сезона.

Рандаль провел 14 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 10 голевых передач. Transfermarkt оценивает игрока в 37 млн. евро.