Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги

Рандаль Коло Муани – главный успех скаутского отдела Айнтрахта в этом сезоне и главная звезда Бундеслиги. В первых 13 матчах за свой новый клуб французский нападающий отдал девять ассистов.

Такое количество результативных передач в своих дебютных 13 матчах – это новый рекорд Бундеслиги. Отметим, что подобные данные считаются с 2005 года. Также на счету Муани четыре гола.

Также Муани сейчас второй лучший ассистент в топ-5 лигах. Француз отстает только от Лионеля Месси, у которого на одну передачу больше.

Рандаль – воспитанник французского Нанта. В прошлом сезоне форвард пробился в топ-10 бомбардиров Лиги 1, но не стал продлевать контракт. 23-летний футболист решил бесплатно перебраться в Айнтрахт, который как раз искал усиление под Лигу Чемпионов.

В своем дебютном матче против Магдебурга француз сделал голевую передачу, а уже в следующем поединке забил Баварии. Хотя это не спасло команду от поражения.

Главный тренер "орлов" Оливер Глазнер очень высоко оценивает Муани. Но подчеркивает, что нападающему предстоит еще много работать. Статистика показывает, что футболист прекрасно работает в прессинге, но с реализацией у него есть некоторые проблемы. А от "девятки" ждут именно голов.

А тем временем Бавария продолжила свой чемпионский ход, разгромив Шальке в рамках 15-го тура Бундеслиги.