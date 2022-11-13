iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги

Что известно о новой звезде "орлов".
Сегодня, 17:27
Рандаль Коло Муани / Getty Images
Рандаль Коло Муани / Getty Images

Рандаль Коло Муани – главный успех скаутского отдела Айнтрахта в этом сезоне и главная звезда Бундеслиги. В первых 13 матчах за свой новый клуб французский нападающий отдал девять ассистов.

Такое количество результативных передач в своих дебютных 13 матчах – это новый рекорд Бундеслиги. Отметим, что подобные данные считаются с 2005 года. Также на счету Муани четыре гола.

Также Муани сейчас второй лучший ассистент в топ-5 лигах. Француз отстает только от Лионеля Месси, у которого на одну передачу больше.

Рандаль – воспитанник французского Нанта. В прошлом сезоне форвард пробился в топ-10 бомбардиров Лиги 1, но не стал продлевать контракт. 23-летний футболист решил бесплатно перебраться в Айнтрахт, который как раз искал усиление под Лигу Чемпионов.

В своем дебютном матче против Магдебурга француз сделал голевую передачу, а уже в следующем поединке забил Баварии. Хотя это не спасло команду от поражения.

Главный тренер "орлов" Оливер Глазнер очень высоко оценивает Муани. Но подчеркивает, что нападающему предстоит еще много работать. Статистика показывает, что футболист прекрасно работает в прессинге, но с реализацией у него есть некоторые проблемы. А от "девятки" ждут именно голов.

А тем временем Бавария продолжила свой чемпионский ход, разгромив Шальке в рамках 15-го тура Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Айнтрахт Франкфурт

Статьи по теме

Бавария на выезде обыграла Шальке Бавария на выезде обыграла Шальке
В противостоянии двух Боруссий сильнее оказалась команда из Менхенгладбаха В противостоянии двух Боруссий сильнее оказалась команда из Менхенгладбаха
"Я открыт для новых проектов": защитник Баварии не против сменить команду "Я открыт для новых проектов": защитник Баварии не против сменить команду
Руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии Руководители Манчестер Юнайтед хотят зимой заменить Роналду форвардом Баварии
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:33
Игрок юношеского состава МЮ отпраздновал гол в ворота Ман Сити в стиле и Роналду, и Холанда
Европа19:29
"С удовольствием поеду в Катар, когда там начнут выполнять обязательства по правам человека": Известная певица опровергла участие в церемонии открытия ЧМ-2022
НБА18:58
Ирвинг отобрал у ЛеБрона звание самого ненавистного игрока НБА
Европа18:50
Ван Леувен - о матче с Шахтером: Хорошая игра, и результат неплохой
Европа18:20
Футболист МЮ проведет юбилейный матч в АПЛ
Теннис18:13
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рууд обыграл Оже-Альяссима, Надаль - с Фритцом
НБА18:03
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: пас не глядя от Дончича и данк Зайона
Украина17:58
"Скучаем по тебе": Шахтер акцентировал внимание на отсутствие VAR в матче против Зари
Украина17:46
Скорая увезла игрока Вереса, который потерял сознание на скамейке запасных
Европа17:27
Новичок Айнтрахта установил рекорд Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK